Суд арестовал врио главы подмосковного Дзержинского

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Пресненский суд Москвы арестовал до 18 апреля временно исполняющего обязанности главы городского округа Дзержинский, бывшего главу Пушкинского района области Сергея Грибинюченко, передает ТАСС.

"В отношении подозреваемого Грибинюченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля", – сказала судья Катерина Кириченко. Заседание по просьбе защиты проходило в закрытом для слушателей режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение постановления.

По версии Следственного комитета, 18 февраля Грибинюченко, на одной из парковок в Подмосковье получил от лица, действующего под контролем правоохранительных органов, взятку в 20 тысяч долларов.

Деньги предназначались за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области.

Против Грибинюченко возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".