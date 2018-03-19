Суд условно-досрочно освободил экс-гендиректора типографии на Алтуфьевском шоссе

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Суд условно-досрочно освободил бывшего генерального директора типографии ООО "Печатный экспресс" на Алтуфьевском шоссе Сергея Москвина, при пожаре в которой погибли 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Отбыв установленную законом часть наказания, Москвин обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания. В судебном заседании представитель колонии возражений не имел, представитель 15 потерпевших против удовлетворения ходатайства не возражал, представитель прокуратуры Окуловского района также посчитал ходатайство подлежащим удовлетворению. Постановлением Окуловского районного суда Москвин освобожден условно-досрочно от основного наказания, назначенного по приговору суда, с возложением ряда обязанностей", – сказали в суде, передает Агентство "Москва".

17 августа 2017 года суд признал виновными гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина и главного инженера Антона Яцковапо по делу о пожаре в типографии.

Москвина и Яцкова обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, а гендиректора типографии − еще и в организации незаконной миграции, хотя впоследствии это дело было закрыто из-за отсутствия доказательств о причастности Москвина.

Гособвинение требовало для Москвина 4,5 года колонии общего режима и 5,5 года колонии − для Яцкова. Гособвинитель также попросил удовлетворить гражданский иск одной из потерпевших на сумму 500 тысяч рублей.

Пожар в типографии на Алтуфьевском шоссе произошел утром 27 августа 2016 года. Он унес жизни 17 женщин, в числе которых были 12 гражданок Киргизии.