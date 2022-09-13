Суд арестовал избившего до смерти сожительницу на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве арестовали мужчину, который до смерти избил сожительницу. Дело рассматривал Солнцевский районный суд, сообщает ГСУ СК РФ по столице.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый останется под стражей до 12 ноября 2022 года.

По информации следователей, 11 сентября в квартире жилого дома на Листопадной улице было найдено тело женщины. После судмедэкспертизы выяснилось, что смерть произошла в результате закрытой ЧМТ головы, переломов ребер и других травм.

Обвиняемый по данному факту мужчина, которого правоохранителям удалось задержать, до этого уже был судим. На допросе свою вину он признал, объяснив следователю, что, будучи в нетрезвом состоянии, подверг женщину жестокому избиению.

Ранее три несовершеннолетние девушки избили мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай Омутинского района Тюменской области. По данным прокуратуры, у девушек 17, 16 и 15 лет произошел конфликт с 36-летним мужчиной. В результате, подростки нанесли удары по телу пострадавшего. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.