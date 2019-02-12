Москвича оправдали по делу о подрыве гранаты на Покровке

Басманный районный суд оправдал москвича Александра Рулу по делу о подрыве гранаты рядом с остановкой общественного транспорта на улице Покровка в декабре 2015 года.
"Судья Юлия Сафина постановила Рулу оправдать, признать за ним право на реабилитацию, меру пресечения в виде домашнего ареста отменить", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Материалы в отношении неустановленного лица, совершившего преступление, судом были выделены в отдельное производство и направлены в следственные органы.
Взрыв гранаты произошел 7 декабря 2015 года в 23:17 у дома № 19 на Покровке. Тогда пострадали пять человек. Задержать подозреваемого сразу не удалось, однако месяц спустя, 19 января в аэропорту Домодедово задержали безработного Александра Рулу, а на следующий день арестовали.
После этого суд приговорил Рулу к лишению свободы. Апелляционная инстанция, однако, вернула дело в прокуратуру.
Дело рассматривал суд присяжных. Они единогласно оправдали мужчину. Как следует из вынесенного ими вердикта, событие на Покровке "имело место быть, но обвиняемый Александр Рула к нему непричастен".
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