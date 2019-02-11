Присяжные оправдали обвиняемого в подрыве гранаты на остановке в Москве

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Присяжные оправдали москвича Александра Рула, обвиняемого в подрыве гранаты на остановке в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Присяжные вынесли оправдательный вердикт", – цитирует ее РИА Новости.

Изначально было возбуждено дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств", по которой Рулу грозило от пяти до восьми лет лишения свободы. Позже обвинение было переквалифицировано на статью о незаконном обороте оружия и покушении на убийство.

Инцидент произошел в декабре 2015 года. Тогда в результате взрыва гранаты у дома №19 по Покровке пострадали пять человек.