"Коммерсант": отставной полковник ГРУ Квачков ушел в паломничество до решения суда

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Полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимир Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ранее Тверской суд Москвы признал Квачкова виновным по статье о дискредитации российской армии, ему предписали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Впоследствии полиция решила потребовать установления за Квачковым административного надзора. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск, однако судебное решение не застало экс-полковника.

По словам адвоката Квачкова Алексея Першина, еще задолго до рассмотрения дела, экс-полковник ушел в пеший поход по храмам, скитам и монастырям.

"На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение", – пояснил юрист.

По решению суда Квачков обязан отмечаться дважды в месяц, однако связи с бывшим полковником нет.

В 2005 году Квачков был задержан по подозрению в организации покушения на Анатолия Чубайса, в рамках этого же дела экс-полковник ГРУ провел в заключении 3 года, позже его оправдали.

В 2010 году Квачкова снова задержали по обвинению в подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но затем срок смягчили до 8 лет. А в 2016 году Квачков стал фигурантом дела об экстремизме.

Однако в феврале 2019 году Квачков был освобожден из-под стражи.