В колонии умер убийца экс-полковника Буданова

3 августа, 14:03
Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
Юсуп Темирханов, которого осудили за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, умер в омской колонии. Об этом передает РИА Новости.
"Он умер в медчасти колонии от остановки сердца. У осужденного всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась его освободить из-за болезни, но неудачно", – заявила адвокат Роза Магомедова.
Буданова арестовали в марте 2000-го по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Через некоторое время ответственность за инцидент взял на себя другой фигурант дела, а Буданова освободили. Через три года Буданов получил десять лет исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в государственных структурах в течение трех лет. Помимо этого, его лишили ордена Мужества и воинского звания.
В 2004 году бывшего полковника освободили после прошения о помиловании. Это спровоцировало протесты в Чечне, из-за которых пришлось отозвать просьбу. Через пять лет Буданов вышел на свободу по УДО.
В июне 2011 года Буданова убили четырьмя выстрелами в голову на Комсомольском проспекте в Москве. По подозрению в убийстве полиция задержала исламского религиозного деятеля Юсупа Темирханова, которого также обвинили в незаконном обороте оружия.
В 2013 году Юсупа Темирханова суд приговорили к 15 годам колонии.
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