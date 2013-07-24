Проект делового комплекса на Можайском шоссе отправлен на доработку

Проект административно-делового комплекса под размещение офиса банка на Можайском шоссе отправлен на доработку. Соответствующее решение было принято на заседании архитектурного совета Москвы.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, проектировщику необходимо еще отработать прилегающую территорию, продумать функцию первых этажей здания, поскольку рассматриваемый проект никак не решает сложную градостроительную ситуацию в районе и находится вблизи жилой застройки.

Как уточняет РИА Новости, на участке площадью 0,39 гектара планировалось строительство офисного центра общей площадью примерно 30 тысяч квадратных метров по адресу: Можайское шоссе, владение 6, строение 1.