24 июля 2013, 14:21

Город

Проект делового комплекса на Можайском шоссе отправлен на доработку

Проект административно-делового комплекса под размещение офиса банка на Можайском шоссе отправлен на доработку. Соответствующее решение было принято на заседании архитектурного совета Москвы.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, проектировщику необходимо еще отработать прилегающую территорию, продумать функцию первых этажей здания, поскольку рассматриваемый проект никак не решает сложную градостроительную ситуацию в районе и находится вблизи жилой застройки.

Как уточняет РИА Новости, на участке площадью 0,39 гектара планировалось строительство офисного центра общей площадью примерно 30 тысяч квадратных метров по адресу: Можайское шоссе, владение 6, строение 1.

Главное

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

