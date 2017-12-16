Около 120 километров дорог построили в столице с начала 2017 года

16 декабря, 16:38
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Около 120 километров дорог ввели в эксплуатацию в столице с начала 2017 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы достигли очень хороших результатов в дорожно-транспортном строительстве, мы превысили все запланированные объемы", – заявил он, передает Агентство "Москва".
По словам Хуснуллина, в этом году были также открыты 30 сложных искусственных сооружений и 31 пешеходный переход. При этом изначально планировалось построить 24 сооружения, 21 пешеход и 115 километров дорог.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к завершению приближается реконструкция Калужского шоссе. 15 декабря он принял участие в церемонии открытия движения по отремонтированным участкам дороги.
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