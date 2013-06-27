Драку у метро "Кунцевская" останавливали со стрельбой

В ночь на четверг в полицию поступило сообщение о драке на улице Малая Филевская. После прибытия стражей порядка дерущиеся не стали реагировать на их требования и оказали активное сопротивление.

ЧП произошло около 03.15. "На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия они не реагировали, оказали сотрудникам полиции активное сопротивление, руками нанесли им побои", - сообщили в МВД.

Чтобы остановить драку полицейским пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов. Как выяснилось, дебоширы были пьяны, сообщает РИА Новости.