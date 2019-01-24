Автор иска к Макларену рассказал, что канадца пытались поймать 11 раз

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Автор иска к Ричарду Макларену, экс-президент Федерации гребного спорта России Вениамин Бут рассказал, почему так долго не удавалось вручить судебное извещение канадскому юристу, передает RT.

По его словам, уведомление нужно было вручить лично в руки Макларену, поскольку иначе он мог сказать, что не знал о происходящем. Он уточнил, что для этого была подключена специальная компания, сотрудники которой 11 раз пытались поймать канадца, но безуспешно.

"Искали его и в офисе, и в институте, где он работает", – сказал Бут. При этом он усомнился в том, что Макларен целенаправленно избегал этих визитов. По его мнению, это человек не того масштаба.

Ранее российские спортсмены вручили многомиллионый иск Ричарду Макларену, который работал над докладом о существовании в России системы поддержки допинга. Группу возглавил Вениамин Бут.

Спортсмены считают себя несправедливо пострадавшими после публикации доклада канадского юриста. Сумма исковых требований составляет около шести миллионов канадских долларов, это 300 миллионов рублей.