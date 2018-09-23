Промес поддержал "Спартак" перед дерби с ЦСКА

Бывший нападающий московского "Спартака" Куинси Промес, перешедший недавно в испанскую "Севилью", поддержал красно-белых в преддверии принципиального поединка с ЦСКА в рамках 8-го тура чемпионата России.

– Вперед, "Спартак"! Мои мысли с тобой! – написал Промес в сторис Instagram.

Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В майке красно-белых он провел 115 матчей и забил 59 голов. В сезоне-2016/17 помог "Спартаку" впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится 23 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Начало – в 19:00.