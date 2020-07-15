Московских школьников ждет онлайн-турнир по шахматам 20 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Международный день шахмат, 20 июля, для столичных школьников состоится онлайн-турнир по шахматам, который организует детско-юношеская спортивная школа имени Ботвинника. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки, онлайн-первенство пройдет на специализированной платформе. Зарегистрироваться участники смогут на сайте городских программ Дворца пионеров, однако количество мест ограничено. Возраст участников составит от 7 до 17 лет.
"Шахматный турнир для школьников – это отличный способ улучшить логическое и стратегическое мышление, повысить школьную успеваемость, стрессоустойчивость. Шахматам в Московском дворце пионеров уделяется особое внимание – детско-юношеская спортивная школа имени Ботвинника образовательного комплекса "Воробьевы горы" известна не только в России, но и за рубежом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в школе имени Ботвинника работают международные мастера и гроссмейстеры, мастера Международной шахматной федерации и сертифицированные тренеры. Всего 25 педагогов. Количество воспитанников – более 500 человек.
Ранее школьники принимали участие в онлайн-соревнованиях "Энергия движения", где показывали свои навыки в хореографии и аэробике.
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