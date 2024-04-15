Федерация хоккея России утвердила возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Правление Федерации хоккея России (ФХР) решило вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в Фонбет – Континентальной хоккейно лиге (КХЛ) на сезон 2024–2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФХР.

"Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС", – говорится в сообщении.

В федерации добавили, что решение было принято практически единогласно.

Ранее "Локомотив" впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Омский "Авангард" проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2 в решающем матче в четвертьфинальной серии. В 2017 году "Локомотив" в серии полуфинала плей-офф уступил СКА со счетом 0:4.

