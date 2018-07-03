Обследование подтвердило у Жиркова воспаление сухожилия мышц голени

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

34-летний полузащитник сборной России Юрий Жирков пропустит матч с Хорватией. Врачи национальной команды диагностировали у футболиста воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сроки восстановления спортсмена не определены, сообщается в Twitter сборной России.

Ранее тренер команды Станислав Черчесов сообщал, что Жирков, скорее всего, не сыграет в 1/4 чемпионата. Однако может быть готов к финалу, если сборная сумеет туда пробиться. Пока на позиции левого защитника в сборной России будет играть Федор Кудряшов.

Жирков провел три матча на чемпионате мира. Он получил травму в первом матче против Саудовской Аравии. После этого он тренировался по индивидуальной программе. Матч третьего тура против Уругвая, от результата которого выход из группы не зависел, Жирков пропустил. На матче с Испанией в перерыве был заменен на Владимира Граната.

Четвертьфинальный матч между Россией и Хорватией пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт".