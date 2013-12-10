10 декабря 2013, 12:03Общество
В патологоанатомическом корпусе ГКБ 50 надстроят третий этаж
В городской клинической больнице №50 на улице Вучетича готовится к реконструкции патологоанатомический корпус. В ходе работ его расширят до 3,2 тысяч квадратных метров и надстроят третий этаж.
На третьем этаже здания оборудуют помещения для кафедры патологической анатомии Московского государственного медико-стоматологического университета. В частности, предусмотрено создание учебного блока с конференц-залом на 120 мест, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Лаборатория корпуса рассчитана на проведение 136 тысяч исследований.
В ходе рассмотрения проектной документации стоимость реконструкции больничного корпуса удалось снизить почти на 8 милллионов рублей.
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