Бедрос Киркоров рассказал о своем самочувствии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Болгарский, советский и российский певец, народный артист РФ Бедрос Киркоров рассказал, что чувствует себя нормально, сообщает телеканал "360".

"Нормально, нормально. Я не могу говорить", – сказал Киркоров.

Немногим ранее в Сети появилась информация, что 91-летнему артисту понадобилась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы. В свою очередь, пресс-секретарь Киркорова-старшего Екатерина Успенская заявила, что артист отправился в Институт хирургии имени А. В. Вишневского для планового осмотра. По ее словам, у Киркорова все нормально.

В феврале 2023 года Киркоров был госпитализирован из-за затрудненного дыхания. В клинике артист проходил антибактериальную терапию.

