В центре Москвы "КамАЗ" провалился в яму

КАМАЗ с песком провалился в яму в центре Москвы

В центре столицы автомобиль "КамАЗ" провалился в яму, пострадавших нет. Инцидент произошел в ночь на субботу по адресу: Миусская площадь, дом №7.

По предварительной информации, образовался провал грунта размером примерно 2 на 4 метра. В яму угодил груженый песком "КамАЗ".

За последние сутки это уже третий случай провала грунта в московском регионе. Ранее сообщалось, что асфальт провалился на востоке столицы и в Подмосковье. В обоих случаях пострадавших не было.

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