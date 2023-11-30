Число погибших после стрельбы в Иерусалиме выросло до двух – СМИ

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Количество погибших после стрельбы в Иерусалиме увеличилось до двух. Об этом сообщает телеканал i24.

По данным СМИ, второй погибшей стала 73-летняя женщина.

Стрельба на автобусной остановке рядом с въездом в Иерусалим в направлении центрального вокзала случилась утром в четверг, 30 ноября. Двух подозреваемых нейтрализовали на месте происшествия.

О первой жертве сообщили врачи израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом". По данным СМИ, ей было 16 лет. Позже МИД Израиля сообщил, что погибшей было 24 года.

Врачи также уточнили, что в ходе инцидента были ранены семь человек. Состояние двоих из них оценивается как критическое, помощь им оказывают на месте, а еще пятеро госпитализированы. При этом, по некоторым данным, число пострадавших уже достигло девяти человек.

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