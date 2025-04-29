Электроснабжение восстановлено на половине территории Испании

Фото: ТАСС/AP/Emilio Morenatti

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о восстановлении электроснабжения на 50% территории страны после масштабного сбоя 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Испании.

Во время пресс-конференции глава испанского правительства также подчеркнул, что всего за 5 секунд в энергосистеме страны было потеряно 15 гигаватт энергии. На данный момент специалисты не могут точно установить, что спровоцировало такой масштабный сбой.

Ранее МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за масштабного сбоя, связанного с отключением электричества. Режим ЧС будет действовать в тех регионах, власти которых направят соответствующую просьбу испанскому правительству.

Свет пропал в Испании, Португалии, Андорре и некоторых районах Франции 28 апреля. По этой причине возникли сбои в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. Кроме того, было парализовано движение на дорогах и полностью приостановлено движение поездов.

Параллельно с этим на пяти испанских атомных электростанциях "по соображениям безопасности" были остановлены производство и подача электричества. Люди также не могут выйти в Сеть, а мобильная связь работает плохо. Вместе с этим у банков и в супермаркетах образовались очереди.