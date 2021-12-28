Двое детей погибли при наезде машины на пешеходов во Флориде – СМИ

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Фото: depositphotos/dechevm
Автомобиль совершил наезд на пешеходов в американском штате Флорида. Об этом информирует местная газета Sun Sentinel.
Как пишет СМИ со ссылкой на местные власти, ДТП случилось в районе Уилтон-Мэнорс в городе Форт-Лодердейл.
В результате случившегося погибли двое детей. Кроме того, еще трое несовершеннолетних попали в больницу с различными ранениями.
Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. По факту случившегося местная полиция открыла дело по статье "Убийство".
Ранее инцидент с наездом на людей на рождественском параде произошел в городе Уокешо в американском штате Висконсин.
Как рассказали очевидцы, наезд случился в концовке мероприятия. Водитель внедорожника на полной скорости промчался в сторону последних участников парада.
Позднее стало известно, что наезд на толпу не связан с терроризмом. В полиции также подчеркнули, что инцидент не является местью в связи с приговором по громкому делу подростка Кайла Риттенхауса.
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