Солист Большого театра подтвердил, что получил ожог рта из-за купленной в буфете воды

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Солист оперной труппы Большого театра Василий Соколов подтвердил в беседе с Агентством "Москва", что получил небольшой ожог рта после выпитой воды, которую он купил в буфете театра.

Соколов также рассказал, что чувствует себя сейчас хорошо. Он объяснил, что успел своевременно промыть ротовую полость.

Ранее телеграм-канал "Осторожно, новости" заявил, что в театре организовали проверку из-за полученного Соколовым ожога рта после того, как он выпил воду, купленную в буфете Исторической сцены ГАБТ. По версии СМИ, внутри бутылки мог быть растворитель или кислота.

Аналогичный инцидент произошел в июне этого года, когда семья из Самарской области получила ожоги после употребления питьевой воды. Пострадавшая сторона уже обратилась в правоохранительные органы, которые изъяли бутылки воды. При этом товар имел маркировку "Честный знак".

