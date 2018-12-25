В результате ДТП в Краснодарском крае погибли шесть человек

В Краснодарском крае автомобиль "Волга" столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла в ночь на вторник, 25 декабря, на 115-м километре трассы Темрюк – Краснодар – Ставрополь. Водитель "Волги" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП погибли шесть человек: 37-летний водитель легковушки, 43-летний водитель микроавтобуса, трое пассажиров "Волги" и один несовершеннолетний пассажир Peugeot.

В середине декабря произошло смертельное ДТП в Подмосковье. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека, в том числе ребенок.