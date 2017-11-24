СК возбудил дело по факту гибели двухлетней девочки в подмосковной больнице

24 ноября, 12:30
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки в больнице Щелковского района Подмосковья.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ СК по региону, девочка скончалась 27 октября в подстанции медицинской помощи ГБУЗ "Щелковская районная больница № 1" − ГБУЗ "Монинская больница" после того, как сотрудники медучреждения, личности которых пока не установлены, "ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности". Халатность работников больницы по неосторожности повлекла за собой гибель ребенка, уточнили в СК.
Отмечается также, что следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".
В ходе расследования этого инцидента сотрудники СК выяснят обстоятельства произошедшего, соберут доказательственную базу, а также установят имена лиц, которые причастны к преступлению.
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