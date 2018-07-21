Спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре на юго-западе Москвы

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При пожаре в сауне в подвале трехэтажного административного здания на юго-западе столицы потребовалась эвакуация сотрудников бизнес-центра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Кржижановского в нежилом здании.

Площадь возгорания – 20 квадратных метров. Заявка поступила в МЧС в 17:48. Возгорание ликвидировали в 18:21. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений прилегающее к горевшему семиэтажное административное здание самостоятельно покинули 20 человек.