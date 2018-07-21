Спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре на юго-западе Москвы

21 июля, 18:29
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
При пожаре в сауне в подвале трехэтажного административного здания на юго-западе столицы потребовалась эвакуация сотрудников бизнес-центра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице Кржижановского в нежилом здании.
Площадь возгорания – 20 квадратных метров. Заявка поступила в МЧС в 17:48. Возгорание ликвидировали в 18:21. Информации о пострадавших не поступало.
В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений прилегающее к горевшему семиэтажное административное здание самостоятельно покинули 20 человек.
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