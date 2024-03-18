Российские ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire, сообщает Минобороны РФ.

"Около 08:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", – добавили там.

Как сообщил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников, за неделю с 12 по 18 марта в регионе пострадали 82 человека, еще 11 мирных жителей погибли.

"У нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли", – цитирует его ТАСС.



Ранее в МО РФ рассказали, что Вооруженные силы России (ВС РФ) смогли пресечь все попытки украинских диверсионных групп проникнуть на территорию страны. Только в районе населенного пункта Козинка Белгородской области ВС РФ ликвидировали боевую машину РСЗО Vampire и 65 бойцов ВСУ.



По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва фиксирует все преступления Киева, а исполнители террористических актов против мирных жителей понесут наказание. Она напомнила, что украинская армия вновь обстреляла Белгород 17 марта, когда в РФ проходили выборы президента страны.

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