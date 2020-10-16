Писателя Стародубцева арестовали в Москве

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Писатель Дмитрий Стародубцев арестован в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда.

Стародубцева подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.

"Суд избрал в отношении Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщает пресс-служба.

В СМИ сообщают, что Стародубцев занимается литдеятельностью с 2002 года. Кроме того, он был учредителем ассоциации рекламных агентств России.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в сексуальном насилии над малолетней дочерью. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.