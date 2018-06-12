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Началось опознание погибших в столкновении катамарана с баржей в Волгограде, сообщили в МЧС. Жертвами столкновения стали 10 человек.

Кроме того, врачи рассказали о состоянии троих пострадавших при инциденте, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей больницы № 25.

"Поступившие этой ночью трое человек – мужчина и две женщины – с переохлаждением и ушибами сейчас находятся в стабильном состоянии. Их состояние оценивается как удовлетворительное", – заявил собеседник агентства.

По данным ТАСС, столкнувшийся с сухогрузом катамаран использовался в личных целях, для чего не требуется лицензия. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что южная транспортная прокуратура начала проверять соблюдение требований безопасности движения на водном транспорте после столкновения баржи и катамарана в Волгограде.

Инцидент произошел вечером 11 июня в районе Волгоградского речного порта. Там столкнулись сухогруз "Капитан Вечеркин" и прогулочный катамаран проекта "Елань 12".

Отмечалось также, что на пассажирском судне находилось 16 человек вместо положенных 12, что считается перегрузом для катамаранов этого типа.

Жертвами происшествия на воде стали десять пассажиров, включая ребенка. Еще один пассажир пропал без вести. После аварии было возбуждено уголовное дело.