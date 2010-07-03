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Происшествия

06 ноября, 20:34

Женщину насмерть засыпало семечками

происшествия

Фото: oren.sledcom.ru

Женщина умерла после того, как ее засыпало семечками подсолнечника. Тело 58-летней жительницы Оренбургской области было обнаружено ночью 1 ноября на складе участка АО "Саринский элеватор" станции Сара.

По данному факту Следственный комитет по Оренбургской области проводит доследственную проверку, передает пресс-служба регионального СУ СК.

"По предварительным данным, во время выполнения работ по сушке семян подсолнечника на территории элеватора станции станции Сара Кувандыкского городского округа работница предприятия упала в металлический короб, заполненный семенами подсолнечника. Пострадавшая была затянута в воронку, по которой подавались семена для просушки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей", – сказано в сообщении.

Выясняются обстоятельства ЧП. Назначено судебно-медицинское исследование. Проводятся проверочные мероприятия. К проверке привлечена Государственная инспекция труда по Оренбургской области.

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