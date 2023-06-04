В МЖД уточнили, что 3 подростков, попавшие под поезд в Москве, выжили и госпитализированы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое подростков, попавшие под поезд на станции Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги, были живы на момент госпитализации. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЖД сообщает ТАСС.

До этого в МЖД сообщали, что подростки погибли.

"Трое людей на момент передачи скорой были живы", – заявил собеседник агентства.

Он не стал уточнять, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие.

Инцидент произошел в 21:20 около платформы Тульская Павелецкого направления МЖД. Сообщалось, что подростки, нарушив правила безопасности нахождения на железной дороге, переходили пути перед приближающимся поездом.

Несколько электричек на Павелецком направлении, а также аэроэкспресс из аэропорта Домодедово в Москву, задерживаются из-за происшествия.