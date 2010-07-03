Агент актера Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Анна Исакова
Актер Александр Семчев здоров и находится дома, факт госпитализации не подтвердился. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова агента артиста, Натальи Алгереевой.
"Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел и здоров и находится дома", – заявила представитель Семчева.
Информацию также опровергли в МХТ имени Чехова, где работает Семчев.
"В театре нет такой информации [о госпитализации]. Артист работает, все с ним в порядке", – заявили в театре.
Ранее ряд СМИ сообщил, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за сердечных проблем.