Агент актера Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Анна Исакова

Актер Александр Семчев здоров и находится дома, факт госпитализации не подтвердился. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова агента артиста, Натальи Алгереевой.

"Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел и здоров и находится дома", – заявила представитель Семчева.

Информацию также опровергли в МХТ имени Чехова, где работает Семчев.

"В театре нет такой информации [о госпитализации]. Артист работает, все с ним в порядке", – заявили в театре.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за сердечных проблем.