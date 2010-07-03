СК начал проверку после столкновения машины техслужб с самолетом в Шереметьеве

Автомобиль техслужб врезался в пассажирский Boeing в Шереметьеве

Следствие начало проверку после столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, около 19:10 водитель 1962 года рождения за машиной техслужб потерял сознание и въехал в стоячий борт воздушного судна. Оно в это время находилось на стоянке.

Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. На месте происшествия работают следователи, водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ранее уточнялось, что воздушное судно принадлежит компании Nordwind Airlines. Пассажиров в нем не было, но оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Озвучивалась также предварительная версия о том, причиной происшествия стало плохое самочувствие пострадавшего, из-за которого он потерял управление.