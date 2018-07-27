Движение в центре столицы ограничат 28 июля

Фото: Портал мэра и правительства Москв/Дарья Мясина

Несколько участков улиц в центре столицы перекроют во время празднования Дня крещения Руси на Боровицкой площади. Об этом сообщается на едином транспортном портале.

В частности, перекрытия вводятся на улице Волхонка от улицы Ленивка до Боровицкой площади. Ограничения будут действовать 28 июля с 8:00 до 13:00.

Также движение будет ограничено на Манежной улице от Кремлевской набережной до Боровицкой площади (с 7:00 до 13:00). На этих участках перекроют все полосы движения.

Помимо этого, с 8:00 до 11:30 нельзя будет проехать по крайней правой полосе Боровицкой площади от улицы Знаменка до Большого Каменного моста.