В ДНР заявили об улучшении позиций РФ на авдеевском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Позиции бойцов российской стороны на авдеевском направлении сейчас улучшились. Таким мнением в эфире телеканала "Соловьев Live" поделился временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, положение солдат Вооруженных сил Украины находится в критическом состоянии.

"Сейчас продолжается улучшение позиций, но опять же, согласно заявлениям боевиков, которые находятся в самой Авдеевке, их ситуация критичная", – отметил Пушилин.

Он также поделился, что российские силы почти полностью зачистили территорию промзоны Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ).

Врио главы ДНР подчеркнул, что бойцы ЧВК "Вагнер" работают жестко и уверенно. Пушилин заявил, что они создали невыносимые условия для солдат ВСУ, чтобы они не могли подвезти боевые комплекты.

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