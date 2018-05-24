Путин сообщил о развитии отношений между Россией и Францией

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Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что отношения между странами развиваются, несмотря на существующие сложности.

"Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двухсторонних отношениях. Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня", – цитирует президента РФ "Газета.ру".

Глава государства отметил рост торгового оборота между Россией и Францией. По итогам 2017 года этот показатель вырос почти на 25 процентов. Путин отметил, рост продолжился в первые месяцы 2018-го.

Макрон прилетел на Петербургский международный экономический форум. Лидер Пятой республики прибыл вместе со своей супругой. Путин встретил пару у Константиновского дворца и подарил Бриджит Макрон букет цветов. После этого президент России показал гостям окрестности своей резиденции.

О планирующейся встрече лидеров двух стран на арене форума было известно заранее. До визита Макрон заявлял, что хочет вести с Путиным "исторический и стратегический диалог" и состыковать Россию с Европой.

Эксперты полагают, что такие заявления продиктованы непростым положением ЕС, которым нужен партнер в виде России. При этом страны не могут портить отношений с США. Таким образом европейские государства стараются выбрать ключ к балансу интересов двух сторон, который мог бы привести их к лидерству в своем регионе.