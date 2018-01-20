Российские военные переведены из Африн из-за турецкой операции – Минобороны

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны

Российское командование в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция начала операцию против курдов. Об этом сообщили в Минобороны.

Как сообщает РИА Новости, в военном ведомстве отметили, что оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.

Местом проведения операции стал сирийский регион Манбидж. Ранее Эрдоган не раз говорил о том, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Турция считает террористической организацией.