Эрдоган заявил, что Турция фактически начала наземную операцию в Африне

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж. Ранее Эрдоган не раз говорил о том, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Ранее Госдепартамент США призвал Турцию сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), и не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон.