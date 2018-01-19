Российские военнослужащие покидают сирийский Африн – СМИ

19 января, 17:24
Фото6 ТАСС/BarcroftMedia/Zouhir Al Shimale
Российские военные покинут сирийский Африн, где Турция намерена провести операцию против формирований сирийских курдов YPG, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.
170 человек из подразделений российской военной полиции отправятся в южном направлении в сторону населенных пунктов Нубул и Зехра, находящихся под контролем сирийской правительственной армии.
По словам вице-премьера Турции Бекира Боздага, Анкара провела консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне. Турецкие войска на границе с Сирией уже приведены в состояние повышенной боеготовности.
Ранее Вашингтон призвал Анкару сосредоточиться на борьбе с ИГ (организация, запрещенная в России решением Верховного суда) и не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживают США. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал это заявление "пустым и бессмысленным".
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