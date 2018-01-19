Турция назвала "пустыми" заявления Вашингтона насчет операции в Африне

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Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли прокомментировал заявления США о нежелательности операции в сирийском Африне.

"Мы слышали оценки Госдепа Соединенных Штатов по поводу операции в Африне. Это пустое и бессмысленное заявление, поскольку с угрозой "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация – прим.) покончено", – заявил он, передает РИА Новости.

Ранее Вашингтон призвал Анкару сосредоточиться на борьбе с ИГ и не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживают США.

Накануне МИД Турции призвал Москву не выступать против операции в Африне. Турция рассматривает возможность атаки формирования сирийских курдов YPG.