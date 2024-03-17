17 марта, 07:05Политика
В Южной Осетии заявили, что обсуждают с РФ вопрос вхождения в ее состав
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой. Такое заявление сделал председатель парламента республики Алан Алборов.
"Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров", – приводит его слова РИА Новости.
Алборов отметил, что Южная Осетия проводит скоординированную с Россией внешнюю политику. По его словам, возможное присоединение к РФ возможно, "когда мы совместно придем к этой мысли".
Ранее грузинская служба госбезопасности заявила, что представители Южной Осетии застрелили гражданина Грузии при попытке задержания вблизи села Кирбали. Еще один гражданин был задержан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, сказал, что в Кремле не обладают информацией о гибели гражданина Грузии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Евросоюз руководствуется "ложными", "политизированными" и "однобокими" оценками, когда обвиняет Россию в ситуации с убийством гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.
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