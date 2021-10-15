В Белом доме заявили, что не обладают новыми данными о пересечении эсминцем США границы РФ

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В данный момент Белый дом не располагает новой информацией об инциденте в Японском море, где американский эсминец попытался пересечь границу с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У меня нет никаких новых данных по этому поводу", – сказала она.

Ранее эсминец ВМС США, на протяжении нескольких дней находящийся в акватории Японского моря, попытался пересечь границу с Россией. Экипаж российского корабля "Адмирал Трибуц" предупредил о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

