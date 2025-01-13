Евросоюз одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген"

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Совет Евросоюза одобрил приглашение Швейцарии в программу "военного Шенгена". Она направлена на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В ЕС подчеркнули, что участие Швейцарии в указанном проекте отвечает условиям самой программы, а также принесет "существенную добавочную стоимость".

Власти Швейцарии подали заявку на вступление в программу "военного Шенгена" еще в сентябре прошлого года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что странам Евросоюза придется учить русский язык через 4–5 лет, если они не выделят больше денег на оборону, чем нынешние 2% ВВП.

По данным СМИ, в ЕС могут столкнуться с кризисом в области безопасности в 2025 году. Это связано якобы с угрозой со стороны России и безразличием избранного президента США Дональда Трампа по отношению к Европе.