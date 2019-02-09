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11:43

Небензя заявил о давлении США на российское постпредство при ООН

политика

11:43

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российское постпредство при ООН испытывает сильное давление со стороны властей США. Об этом заявил постпред России Василий Небензя.

"Думаю, давление на нашу миссию очевидно. По объективным и по субъективным причинам, конечно, оно выше, чем на другие миссии", – отметил он, передает ТАСС.

Небензя напомнил об усложнении процедуры получения водительских прав США, визовых проблемах и о высылке дипломатов.

Ранее Небензя обвинил США в "нечистоплотных играх" и в том, что они заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации и смене власти в этой стране. Дипломат подчеркнул, что заседание, инициированное США, – это элемент стратегии по смене власти в Венесуэле.

Кроме того, объявил Небензя, имеются доказательства, что американская сторона оказывала давление на кандидатов в президенты Венесуэлы.

политика

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