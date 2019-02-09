Небензя заявил о давлении США на российское постпредство при ООН

Российское постпредство при ООН испытывает сильное давление со стороны властей США. Об этом заявил постпред России Василий Небензя.
"Думаю, давление на нашу миссию очевидно. По объективным и по субъективным причинам, конечно, оно выше, чем на другие миссии", – отметил он, передает ТАСС.
Небензя напомнил об усложнении процедуры получения водительских прав США, визовых проблемах и о высылке дипломатов.
Ранее Небензя обвинил США в "нечистоплотных играх" и в том, что они заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации и смене власти в этой стране. Дипломат подчеркнул, что заседание, инициированное США, – это элемент стратегии по смене власти в Венесуэле.
Кроме того, объявил Небензя, имеются доказательства, что американская сторона оказывала давление на кандидатов в президенты Венесуэлы.
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