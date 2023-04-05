В Минобороны заявили, что ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка российских войск "Центр" сорвала контратаку Вооруженных сил Украины в районе Северска в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что контратаку противника на краснолиманском направлении сорвали огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Также российские ВС поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР.

Конашенков сообщил, что в результате уничтожено более 80 военнослужащих противника, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Несколько дней назад официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что группировка РФ "Центр" столкнулась с подразделениями ВСУ на краснолиманском направлении, за день там ликвидировали до 100 украинских бойцов.

Противник был поражен в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка в ДНР, Макеевка и Червоная Диброва в ЛНР. Представитель Минобороны добавил, что на южно-донецком и запорожском направлениях украинская сторона потеряла свыше 40 человек.

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