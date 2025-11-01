Протасевич рассказал, что не общается с Софьей Сапегой

Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta (признан террористической организацией в Белоруссии) Роман Протасевич не общается с гражданкой России Софьей Сапегой, рассказал он ТАСС.

"Более того, я не знаю, ни чем она занимается, ни где она. К сожалению, не могу ничего подсказать", – добавил журналист.

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Они летели на самолете из Афин в Вильнюс, но воздушное судно экстренно село в Минске из-за информации о минировании.

В 2022 году суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы, однако в июне 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал ее.

Протасевича также приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, но спустя несколько недель он получил помилование. По словам Лукашенко, журналист признал неправильность своих поступков.

Спустя время Протасевич и Сапега были исключены из террористического списка, а МВД страны удалило журналиста из перечня причастных к экстремистской деятельности.

В конце октября 2025-го стало известно, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Лукашенко указал, что проводить операцию по задержанию журналиста пришлось, поскольку тот работал под прикрытием. Позже сам Протасевич подтвердил эту информацию.