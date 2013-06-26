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26 июня 2013, 17:25

Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье

МЧС по московскому региону предупреждает об ухудшении погоды в Подмосковье. В конце дня и первой половине вечера в области ожидаются ливень, сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза и град.

Спасатели советуют не находиться в грозу рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть следует сообщать по телефону доверия ГУ МЧС по области - 8 (499) 743 02 72.

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