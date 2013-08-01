Стоянка для 200 больших грузовиков открылась на трассе М-4 "Дон"

Новая стоянка для большегрузных автомобилей на 200 машиномест открылась вчера на 91-м километре автодороги М-4 "Дон" в районе села Ситне-Щелканово Ступинского района в сторону Москвы. Об этом сообщает министерство транспорта Московской области.

На площадке предусмотрен набор необходимых сервисов для водителей, площадка оборудована пунктом охраны и специальными заездными шлагбаумами.

"Водители остались довольными тем, что для их нужд определяются охраняемые территории с необходимыми элементами дорожного сервиса", - рассказал министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Он также отметил, что сейчас рассматривается вопрос об организации дополнительных пунктов весового контроля на территории московского региона.

"Весовые нормы должны обязательно соблюдаться, так как это, прежде всего, влияет на безопасность перевозок", - сообщил Александр Зайцев