Путин поприветствовал участников парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Президент России с катера поприветствовал экипажи кораблей, которые выстроились в акватории Невы.

Парад проходит в исторической части Петербурга и на Кронштадтском рейде, передает Интерфакс. Уточняется, что в параде принимают участие более 40 боевых кораблей, катеров и подлодок, а также 38 самолетов и вертолетов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В рамках праздника по Неве пройдут современные боевые корабли и катера, включая малый ракетный корабль "Ураган", спущенный на воду в 2018 году, и корабль связи "Иван Хурс".

между мостами выстроились фрегат ЧФ "Адмирал Макаров", корвет Балтийского флота "Сообразительный", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров" и десантный корабль "Минск".

Вслед за прохождением военных судов состоится воздушная часть парада. Вертолеты и самолеты морской авиации ВВС пролетят над Невой и Кронштадтским фарватером. В параде принимают участие четыре тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прошел парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ. В нем приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а также более 20 единиц береговой военной техники.

