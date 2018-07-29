Путин поприветствовал участников парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Президент России с катера поприветствовал экипажи кораблей, которые выстроились в акватории Невы.
Парад проходит в исторической части Петербурга и на Кронштадтском рейде, передает Интерфакс. Уточняется, что в параде принимают участие более 40 боевых кораблей, катеров и подлодок, а также 38 самолетов и вертолетов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
В рамках праздника по Неве пройдут современные боевые корабли и катера, включая малый ракетный корабль "Ураган", спущенный на воду в 2018 году, и корабль связи "Иван Хурс".
между мостами выстроились фрегат ЧФ "Адмирал Макаров", корвет Балтийского флота "Сообразительный", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров" и десантный корабль "Минск".
Вслед за прохождением военных судов состоится воздушная часть парада. Вертолеты и самолеты морской авиации ВВС пролетят над Невой и Кронштадтским фарватером. В параде принимают участие четыре тысячи военнослужащих.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке прошел парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ. В нем приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а также более 20 единиц береговой военной техники.
В России отмечают День ВМФ
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: