Парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

ТАСС/Юрий Смитюк
Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) прошел во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).
Как рассказали военные, по случаю военно-морского праздника в Амурском заливе разместили флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", а также эскадренный миноносец "Быстрый" и пограничный корабль "Командор". Гости праздника смогли увидеть судно связи "Курилы", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-79" и большую дизельную подлодку "Б-187". Парадный строй кораблей объехал на катере командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, передает Интерфакс.
Затем на водной акватории залива разыграли эпизоды зрелищного представления с участием учебного парусника "Паллада". Кроме того, зрителям показали американский танк "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря и недавно восстановленный специалистами.
В морском параде и празднике ко Дню ВМФ приняли участие в общей сложности около 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а также свыше 20 единиц береговой военной техники. На праздничные мероприятия во Владивостоке собралось более 1,5 тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота.
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