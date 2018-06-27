Град и грозовые дожди ожидаются в Москве в выходные

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Жара сменится грозовыми дождями и шквалистым ветром к выходным, сообщает Агентство "Москва".

До конца рабочей недели в столице останется сухая и солнечная погода, воздух будет прогреваться все сильнее. 27 июня столбики термометров поднимутся до 26–28 градусов, к пятнице – до 30 градусов.

Однако с приближением грозового фронта с юго-запада ситуация изменится. Начнутся дожди, местами сильные, ожидается гроза. Возможен град, при грозах – шквалистое усиление ветра.

Жара будет спадать, так что, по предварительным сведениям, в субботу температура будет не выше 25 градусов, а в воскресенье она опустится до 20–22 градусов.

На среду, 27 июня, в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Это связано с риском возникновения пожаров. В МЧС предупредили, что в Подмосковье высокий уровень пожароопасности сохранится до субботы. В ГИБДД из-за жары порекомендовали воздержаться от дальних поездок.

Водителям во время поездки в такую погоду советуют обязательно протирать лицо и шею влажной салфеткой или пользоваться термальной водой, а в длительную поездку брать с собой холодную минеральную воду. Необходимо парковать машину на закрытых парковках либо закрывать лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – хлопковой тканью. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение можно только после проветривания салона.

Ветеринары также отметили, что летом питомцев не следует оставлять в душных помещениях и автомобилях. Животным необходим неограниченный доступ к воде и постоянный приток воздуха. Выгуливать животных лучше утром и вечером.

В Гидрометцентре, в свою очередь, рассказали, стоит ли москвичам ждать повторения жары 2010 года и дали прогноз на это лето.